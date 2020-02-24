سيف الدين حسن يبحث عن مذيعة سمراء

تقدم المخرج سيف الدين حسن بنداء عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه بحثه عن مذيعة سودانية وصفها بالسمراءداكنة السمرة، لخوض تجربة تقديم برنامج تلفزيوني به مخاطر وتحديات كبيرة – على حسب تعبيره –. Advertisements وأضاف سيف الدين، انه لا يشترط وجود تجربة سابقة في التقديم التلفزيوني او العمر، ولم يفصل سيف الدين او يكشف عن انتاجه المهني الجديد، لكن مصادر مقربة من المخرج الكبير بحسب صحيفة آخر لحظة قالت ان الترتيبات اكتملت لانتاج جديد يعتبر علامة فارقة في مسيرة الفيلم الوثائقي بالسودان والعالم العربي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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