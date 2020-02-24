التاريخ: 24-فبراير-2020
25 مشاهدة
أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور أن الصراع الذي حدث في معسكر كريندنق للنازحين في مدينة الجنينة حاضرة الولاية ليس قبلياً.
وقالت إنه تم تحديد الجناة وتدوين بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم، مشيرة إلى أن من بينهم نافذين في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية والتي ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المنوط بها.
وقال عضو اللجنة القانونية المحامي عبد الحميد عبد الله باقه في منبر “وكالة السودان للأنباء” بحسب صحيفة السوداني، إن ما حدث في الجنينة بناءً على الوقائع جريمة اعتداء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة قانونية: الجناة في أحداث الجنينة بينهم نافذون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.