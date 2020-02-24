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لجنة قانونية: الجناة في أحداث الجنينة بينهم نافذون

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التاريخ: 24-فبراير-2020

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لجنة قانونية: الجناة في أحداث الجنينة بينهم نافذون

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور أن الصراع الذي حدث في معسكر كريندنق للنازحين في مدينة الجنينة حاضرة الولاية ليس قبلياً.

 

وقالت إنه تم تحديد الجناة وتدوين بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم، مشيرة إلى أن من بينهم نافذين في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية والتي ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المنوط بها.

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وقال عضو اللجنة القانونية المحامي عبد الحميد عبد الله باقه في منبر “وكالة السودان للأنباء” بحسب صحيفة السوداني، إن ما حدث في الجنينة بناءً على الوقائع جريمة اعتداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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