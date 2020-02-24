هشام درماس: انا ما كسلان

قال الفنان الشاب هشام درماس انه ليس صحيحا اتهامه بالكسل، لانه لم يكن موجوداً طوال الفترة الماضية، وانه حرص منذ حضوره للبلاد على التواصل مع جمهوره من خلال اطلالات تلفزيونية عبر شاشتي قناة النيل الازرق وقناة الهلال الفضائية، قدمت فيهما العديد من اعماله الغنائية.
واضاف بحسب صحيفة آخر لحظة، انه يستعد حاليا لتقديم عمل جديد من كلمات الشاعر عبد الوهاب هلاوي والحانه، اضافة الى مشاركته في عدد من الفعاليات الثقافية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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