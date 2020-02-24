بدء الاعداد للمؤتمر الاقتصادي الخاص برفع الدعم

التاريخ: 24-فبراير-2020
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كشفت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن شروعها في الترتيبات والاستعدادات للاعداد للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقادهفي شهر مارس المقبل للتفاكر حول رفع الدعم.
واعلن رئيس اللجنة عادل خلف الله لصحيفة آخر لحظة عن تكوين لجنة مصغرة من قبل الخبراء الاقتصاديين لقوى التغيير، وأكد انه تم تكليفهم باعداد اوراق علمية تحتوي على كل المواصفات التي يتم التفاكر حولها في المؤتمر الاقتصادي في القطاعات ذات الصلة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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