اجتماعات حاسمة بشأن سد النهضة في واشنطن “الأربعاء”

تستأنف بعد غدٍ الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، جولة مباحثات جديدة بشأن سد النهضة، يرجح أن تكون الأخيرة.

لكن توقعت مصادر مطلعة، ألا تكون اجتماعات 28 فبراير الجولة النهائية، وعزت ذلك إلى أن الأطراف الثلاثة “السودان، مصر، وإثيوبيا” لم تتسلم حتى أمس مسودة الاتفاق شبه النهائية من الجانب الأمريكي لتدارسها.

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ويضم وفد السودان المنتظر أن يغادر غداً الثلاثاء بحسب صحيفة الصيحة، إلى جانب وزيري الخارجية والري، عدداً من كبار الفنيين من السفراء وخبراء الري والقانونيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)