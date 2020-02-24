الصاغة: (جرجرة) وزير المالية وراء عدم اكتمال اجراءات تصدير الذهب

شنت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة هجوماً عنيفاً على وزير المالية، وقالت انه ما زال يحتكر تصدير الذهب لشركة الفاخر ، وابدى الامين العام للجنة عاطف احمد استغرابه من عدم صدور قرار من وزير المالية حتى الآن بتكوين آلية من وزارة الصناعة والتجارة والمواصفات وبنك السودان المركزي لتحديد سعر العملة، بالنسبة لصادر الذهب.

Advertisements

وقال: ان عدم تكوين آلية اصابهم بالاحباط، خاصة وانهم حولوا اموالهم منذ شهر من الآن، واتهم عاطف في حديثه لصحيفة آخر لحظة امس وزير المالية بالتنصل عن الاتفاق المبرم بينهم مسبقاً، والقاضي بالسماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب، واضاف ان الامر يضع علامة استفهام عريضة: لماذا لا يريد الوزير السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب؟ واكد ان “جرجرة” وزير المالية وراء عدم اكتمال اجراءات تصدير الذهب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)