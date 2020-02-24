عُمّال سكة حديد بعطبرة يعتصمون ويرفعون (15) مطلباً

دَخَلَ عُمّال ورش السكة حديد في عطبرة أمس في اعتصامٍ عن العمل بسبب ما أسموه عدم استجابة مدير عام السكة حديد لمطالبهم.
وأوضح سعيد عبودة من تجمُّع عُمّال الورش في عطبرة بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ لديهم (15) مطلباً، على رأسها توفير بيئة العمل للمُشرفين والعُمّال في الورش بعطبرة وكل الأقاليم، وتأهيل وحدة الإسعاف وأدوات السلامة، وتأهيل استراحات البرّادين، وزيادة النثرية لمُرافقي القطارات والمأموريات وفي العُطلات، وزيادة الأجر الإضافي، وسد العجز في الورش، واستمرار الأجر الإضافي مع الوجبة.
وتابع عبودة: تكلفة علاج العاملين أثناء إصابة العمل في الورش، واسترداد الحقوق في المنازل لتكون نسبة العُمّال (50%)، وهيكلة أُجور العاملين أُسوةً بالموانئ البحرية، وفك الاختناقات اعتباراً من 2018 إلى 2020م، وصرف الفرق لكل الذين شملهم الترقِّي، وأكّد عبودة أنّ رفع الاعتصام مَرهونٌ باستجابة وزير البنى التحتية والنقل الاتحادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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