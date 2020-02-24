خُطة لإنشاء مركز ومدافن خاصة لـ”مجهولي الهوية”

التاريخ: 24-فبراير-2020
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أعلن مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. هاشم محمد صالح فقيري في مؤتمر صحفي أمس، عن خُطة لإنشاء مركز ومدافن خاصّة لـ”مجهولي الهوية”، وأكّد أنّ أمر المفقودين من صميم اختصاصات النائب العام، وأنّ هناك لجنة خَاصّة للمفقودين.
وفي السياق، أوضح نائب مدير الطب العدلي د. عصام أحمد علي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ أغلب أسباب الجُثث بالمشرحة حوادث مُرورية، ووصف وضع المشارح بأنّه دُون المعايير المطلوبة، ونوّه لوجود إرادة سياسية وخبراء مُصمِّمين على أن تكون أيّ مؤسسة تعمل وفقاً للمعايير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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