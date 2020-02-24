التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements رفض المؤتمر الشعبي استمرار اعتقال الامين العام للحزب د. علي الحاج، ورئيس مجلس الشورى ابراهيم السنوسي والقيادي عمر عبد المعروف دون توجيه اتهامات لهم في وقت ينفذ الشعبي وقفة احتجاجية ظهر غد الثلاثاء امام النيابة تنديدا باستمرار الاعتقال. وقطع الامين السياسي ادريس سليمان لصحيفة آخر لحظة بان قوى الحرية والتغيير كانت تلتقي علي الحاج سراً وجهراً، لا سيما وانه ظل معارضاً للنظام البائد ومنادياً للتغيير. ولفت الى ان استمرار حبس قيادات الحزب يثبت الدواع السياسية للاعتقال، وسعي حكومة ومكةنات قحت لاستبدال تمكين بتميكن يقنن للاقصاء ويتجاوز احكام القانون.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي: الحرية والتغيير كانت تلتقي علي الحاج سراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.