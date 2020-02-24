(6) آلاف يتنافسون على (100) وظيفة بالبنك المركزي

أَكّدَ محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، أنّه لن تكون هناك تجاوُزات في التوظيف بالبنك، وقال إنّ من يشغل أيِّ وظيفة بالبنك من الآن فصاعدا، لا بُدّ أن يكون مُؤهّلاً.

ودُشِّن أمس بحسب صحيفة الصيحة، الامتحان الإلكتروني بمفوضية لجنة الاختيار للمُتقدِّمين لوظائف البنك عبر المفوضية لأول مرة.

وقال المحافظ خلال التدشين إنّه لن تكون هناك فُرصة لأيِّ جهة مَهما كانت أن تتدخّل في التوظيف أو تحديد من يتم اختياره، وأوضح أنه خُضع (6) آلاف شخصٍ للمُعاينات ليتم اختيار (100) منهم لوظائف المركزي، وتوقّع أن تأتي العملية بأفضل الكفاءات، وطالب جميع المصارف بأن تُخضع من تختارهم للجنة الاختيار.

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وأشار المحافظ إلى أنّهم طلبوا من لجنة الاختيار حفظ أسماء الخَاضعين للمُعاينات ولم يتم استيعابهم لاختيارهم للوظائف الشاغرة بالبنوك، وأوضح أنّ المُتقدِّمين خُضعوا لامتحان تحريري ومُعاينة شخصية من لجنة الاختيار والبنك المركزي إضافةً لشخصيةٍ مُحايدةٍ، وأكّد أنّ الامتحان هو الأساس للتوظيف وليس فيه أيِّ مُحاباة لأنّ نتيجته ستظهر إلكترونياً.

من جانبها، أعلنت مُفوضية الاختيار، طي عهد المحسوبية والوساطات في الخدمة المدنية. وكشف المُفوِّض العام عبد السلام حمزة، أنّهم يبحثون عن الوظائف المُخبأة في الخدمة المدنية لتلافي الفساد في التوظيف، وأكّد العمل لتعافي الوظائف العَامّة من الأمراض العامّة كالمحسوبية والمُحاباة والواسطة، وقال إنّ دور المفوضية ينحصر في تنظيم عملية الاختيار للوظائف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)