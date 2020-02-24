التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة Advertisements نفذ اعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي وقفة احتجاجية صامتة ظهر امس امام القصر للمطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية، ودفعوا بمذكرة تطالب بتنفيذ الهيكل الراتبي المجاز في ابريل 2019 لاعضاء الهيئة الى مجلسي السيادة والوزراء. ورفع المحتجون لافتات تطالب بتحسين الاجور. وكشفت المذكرة وفقاً لصحيفة آخر لحظة عن عقد اجتماعات مطولة مع كافة المؤسسات الحكومية ابان العهد السابق تتعلق بتحسين المعاشات، اهم ما خرجت به الاجتماعات اخراج اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا من هياكل الخدمة المدنية نهائيا أسوة بالقضاة والقوات النظامية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء هيئة التدريس يطالبون بتحسين الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.