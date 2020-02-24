مخابز تبيع الرغيفة بجنيهين ومواطنون يحتجون

طبق عدد من المخابز ببحري شمال تسعيرة جنيهين للرغيفة الواحدة، ووقفت مصادر أمس، على عدد من المخابز بالكدرو والحلفايا طبقت تسعيرة جديدة وسط سخط واحتجاج من المواطنين.

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وقال صاحب مخبز بالكدرو بحسب صحيفة الصيحة، إن الزيادة شملت عدداً من المخابز، وأشار إلى أن حجم الرغيفة زاد لـ(70) جراماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)