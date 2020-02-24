عرمان: إذا انهار السودان سينهار على رؤوسنا جميعاً

أكّد نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ رئيس وفد الحركة لمفاوضات السلام بجوبا ياسر عرمان، أنّ السلام سيسهم في تفكيك دولة المؤتمر الوطني، وسيبني قطاع أمني وعسكري جديد. واعتبر السلام مدخلاً لحلّ الأزمات السياسية الحالية، وعدّه فرصة لتصحيح أخطاء الانتقال.

وأقرّ عرمان في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة، بأنّ عدم التنسيق بين حركتهم ومجموعة عبد العزيز الحلو يضرّ بالمنطقتين والثورة.

وقال ”نحن على أعتاب توقيع اتفاق سلامٍ شامل بالسودان وإنتاج مشروعٍ جديد من الأفضل أنّ يتمّ عبر السلام كمدخل رئيسي”، وأضاف ”السلام يمكنه إنّ يحل قضايا مفتاحية، ويمكن أنّ يعيد ترتيب أوراق الساحة السياسية الحالية، وأنّ يصحح الكثير من الأخطاء التي صاحبت عملية الانتقال بعد الثورة”.

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ودعا الجميع للعمل على إنتاج مشروع جديد عبر بوابة السلام ومنع السودان من الانهيار ”لأنّه إذا انهار سينهار فوق رؤوسنا جميعاً”. وقطع بأنّ السودان ما عاد يحتمل الصراعات بل يحتمل التنافس الإيجابي.

وقال “قوى التغيير والثورة يجب أن تصل إلى شراكة منتجة لا تستبعد القوات النظامية، الجيش والدعم السريع”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)