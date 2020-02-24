وزير المالية: الوضع الآن خطِر جداً

حذّر وزير المالية د.إبراهيم البدوي من خطورة الأوضاح الحالية بالبلاد، وقال إن الوضع الآن خطر جداً، وكشف لمصادر، إن القطاع الرسمي فقد السيطرة على كثير من المعاملات الاقتصادية خاصة المرتبطة بالنقد الأجنبي، ونوّه إلى أن أهم عائق للاقتصاد السوداني هو العجز في حصيلة النقد الأجنبي. وقال إن وارداتنا الآن أكثر من ضعفي الصادرات.

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وشدد البدوي بحسب صحيفة السوداني، على ضرورة تعويم سعر الصرف للقطاع الخاص مع عدم تحريك سعر الدولار الجمركي، وقال إن هذا الأمر سيتم طرحه في المؤتمر الاقتصادي، وأكد أن الابقاء على الدعم السلعي وتثبيت أسعار الصرف كما هي عليه الآن لا يستندان على أي منهج اقتصادي.

وأوضح البدوي أن الاقتصاد السوداني هو اقتصاد استهلاكي بامتياز، وقال إن السودان يأتي بعد فنزويلا مباشرة في رخص المشتقات النفطية، وأشار إلى أن دعم المحروقات يفتقد للعدالة ويذهب لـ (10%) من السكان على حساب السواد الأعظم من المواطنين. وقطع البدوي بأن النتائج حال تعويم سعر الصرف لن تكون كارثية أكثر مما هي عليه الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)