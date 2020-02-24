المباحث توقف شبكة لبيع الأطفال حديثي الولادة بدولة عربية

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : أخبار 32 مشاهدة أحبطت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أخطر صفقة لبيع طفل رضيع نسجت خيوطها شبكة من ثلاث سيدات وشاب، كانت تتأهب لتهريب الطفل إلى إحدى الدول العربية. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، فإن فرعية مايو (الشاحنات) ضبطت قابلة قانونية أجرت عملية ولادة لفتاة حبلت “سفاحاً”، وأبرمت القابلة صفقة لبيع الرضيع لسيدة أخرى مقابل (11) ألف جنيه بغرض بيعه لسيدة أخرى تقيم في إحدى الدول العربية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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