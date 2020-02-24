الهلال يسلم (جمال سالم) مستحقاته المالية

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال وعد لاعبه جمال سالم بتسليمه حقوقه بطرف النادي خلال الساعات المقبلة وكشفت متابعات الصحيفة ان الطرفين اتفقا على الشق المالي وأن اللاعب سيحصل على عشرة الف دولار قبل مباراة الفلاح عطبرة في بطولة الدوري الممتاز ويتوقع أن يتسلم بقية حقوقه عقب الانتهاء من الاسبوعين المقبلين.

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