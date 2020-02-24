شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم و مباحث بحري من وضع حد للنشاط الإجرامي لتشكيل تتزعمه طبيبة ترتدي النقاب وتنشط في نهب منازل المواطنين .

وقال اللواء زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اثر توفر معلومات وبلاغات عن قيام تشكيل إجرامي يداهم منازل المواطنين ويرتكب جريمة النهب تحت تهديد السلاح تم تشكيل قوة من مباحث الولاية وفرعية بحري وتم جمع المعلومات الميدانية وتطابقها مع افادات وأقوال المبلغين وتم نصب كمين محكم علي إثره نجحت القوة في القبض علي الطبيبة وشقيقها وعدد 3 متهمين من معتادي الإجرام تم الاتفاق الجنائي بينهم حيث ارتكبوا الجرائم بمناطق الحلفايا والصافية وحي المنارة بمحلية كرري وتم تدوين بلاغات بأقسام الشرطة بدائرة اختصاص هذة الأحياء وتم إخضاعهم للتحري وسجلوا اعترافات وارشدوا التحري علي المنازل التي نهبوها و المعروضات بجانب تحريز أدوات ارتكاب الجريمة منها القفازات والاقنعة والسلاح الابيض(مدية )وطبنجة واجهزة تلفون محمول واكد اللواء زين العابدين يقظة وجاهزية شرطة الولاية لحفظ الامن وانفاذ القانون وتقديم الجناة للعدالة المادة السابقة إقتحام محل حلواني الشامية بسيارة برادو بشارع العرضة… المقالة القادمة تفكيك التمكين .. وتمكين التفكيك.. بقلم محمد وداعة

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة متخصصة في نهب المنازل تتزعمها طبيبة منقبة ببحري… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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