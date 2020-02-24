إقتحام محل حلواني الشامية بسيارة برادو بشارع العرضة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتحم سائق سيارة “برادو” محل حلواني الشامية بشارع العرضة في أمدرمان، في حادث سير مفزع مساء الأحد، متسبباً في حدوث بعض الإصابات، وأضرار مادية بالمحل، دون خسائر في الأرواح.

وبحسب شهود عيان أن السائق انحرف من شارع العرضة الرئيسي مقتحماً المحل بعد أن تصادم مع سيارتين في طريقه حاول تفاديهما، بداخل إحداهما امرأة اصيبت في الحادث.

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