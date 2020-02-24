شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حظيت وفاة “عبير ابو شيبة” إبنة الإعلامى مراسل تلفزيون السودان بدولة قطر الأستاذ “عبد الرحمن أبو شيبة” وزوجة الفنان السوداني الشهير طه سليمان، يوم الجمعة الماضية، بمستشفى في الخرطوم بإهتمام واسع على صفحات التواصل الإجتماعي. وتداول مستخدمو فيسبوك يوم الأحد بحسب متابعة كوش نيوز صور تظهر الفنان طه سليمان في عزاء الفقيدة عبير تظهره وهو يحمل طفلته بجوار والد الفقيدة عبير “نسيبه” الأستاذ عبد الرحمن أبو شيبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرا تلاحق طه سليمان في عزاء (عبير ابو شيبة) وصور له يحمل طفلته بجوار نسيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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