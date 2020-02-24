الخليج 365:

قالت مصادر صحفية إنّه تم العثور على جثة فتاة بالنيل وذلك في ظروفٍ غامضة.

وأوضحت الصحيفة أنّ الفتاة هي كريمة مسؤول بدرجة”وزير دولة” اختفت منذ يومين من منزل ذويها.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على ابنة وزير مقتولة في ظروف غامضة بالخرطوم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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