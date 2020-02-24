(عنف مفرط) دا ولا مش (عنف مفرط) يا متعلمين يا بتوع المدارس؟.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

] أكدت الشرطة أنها لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن في احداث الخميس واشارت إلى انه صدرت توجيهات واضحة وصريحة بذلك وتم الالتزام بها بشكل صارم، وقالت الشرطة في بيان من المكتب الصحفي امس الاول ان مجموعات محدودة ومتفلتة استغلت المسيرة السلمية ظهر الخميس، وكسرت السياج الواقي بشارع القصر بجانب التعدي على السيارات والممتلكات الخاصة وأعاقت السير بالطريق العام، واعتدت على الشرطة بالحجارة مما دعا القوات العاملة في تأمين المسيرة وحماية الممتلكات وباشراف النيابة ميدانياً.

] في الوقت نفسه الذي تتحدث فيه الشرطة عن استخدام القدر المناسب من القوة مع المتظاهرين، أكد بيان مجلس الوزراء عن الاستعمال المفرط للعنف في احداث الخميس حسب تصريحات الناطق الرسمي لمجلس الوزراء.

] وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بنفسه في بيانه امس وخطابه عن الاحداث رفضهم للعنف المفرط الذي تم استخدامه في تفريق الموكب.

] وزارة الصحة الاتحادية ادانت كل اشكال العنف التي صاحبت الموكب.

] نقابة المحامين السودانيين في بيانها عن الاحداث قالت : (روعت البلاد بما شهدته مواكب المواطنين السلميين الاحتجاجية يوم الأمس الخميس ٢٠ فبراير ٢٠٢٠م من ردة متعمدة، تستهدف شعارات ومكتسبات ثورة ديسمبر الممهورة بدماء الشهداء و تضحيات الكفاح لترسيخ دولة الحقوق والحريات، وتجتر ممارسات النظام البائد، بذات الوحشية والصلف و الامتهان للكرامة الإنسانية وللحق في التعبير.. حيث مارست الاجهزة النظامية انتهاكاً فادحاً بمواجهة الثوار في مواكبهم السلمية، مستخدمةً الذخيرة الحية وقنابل الغاز والهراوات والعصي في تفريغ جموع المواطنين أثناء ممارستهم لحقهم المكفول بموجب وثيقة الاتفاق السياسي).

] لجنة الاطباء اكدت اصابة عدد كبير من المشاركين في موكب (رد الجميل) نتاج استعمال العنف المفرط.

] من بعد هذا ألا يحق لنا أن نسأل إن كان ذلك عنفاً مفرطاً أم لا؟.

] يا متعملين يا بتوع المدارس على طريقة مرسي الزناتي : (دا منطق وللا موش منطق؟).

] دا انجليزي يا مرسي؟؟.

(2)

] المكتب الاعلامي للشرطة قال في بيانه (صدرت توجيهات واضحة وصريحة بتأمين الموكب وتم الالتزام بها بشكل صارم) – لا اعرف كيف تم ذلك بشكل (صارم) – الصرامة هنا نوع من العنف المفرط.

] صرامة بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع من اجل (سلامة) الموكب!!.

] متى تحسن السلطات السودانية والجهات المسؤولة التعامل مع الشعب بشفافية وصراحة.

] ماذا يضير الشرطة لو اعترفت عن تفلتات حصلت من بعض افراد الشرطة ادت لاستعمال العنف المفرط – بدلاً من (تجريم) الشعب وتأكيد تفلتاته؟.

] كنا سوف نحترم الشرطة اكثر وهي تحمل شعار ( الشرطة في خدمة الشعب) لو اعتذروا عن استعمال بعض افرادهم للعنف المفرط في فض موكب الخميس.

] هذا الموكب جاء وهو يحمل اسم (رد الجميل)– وهو موكب من اجل شرفاء القوات المسلحة والشرطة وكل القوات النظامية الذين لم تحسن السلطات التعامل معهم بعد الذي قدموه في حراك الثورة وما كان من (مواقفهم) النبيلة والقوية في العهد البائد.

] هل هذا هو جزاء (رد الجميل) للشعب السوداني الذي خرج ممثلوه في يوم الخميس الماضي؟.

] أهذا هو (جميلكم) لهم وردكم عليهم؟.

(3)

] بغم /

] نعترف اننا نحاسب حكومة حمدوك على اخطاء يرتكبها غيرهم.

] كل السلطات تحت امرة الجانب العسكري في الحكومة الانتقالية – كل الصلاحيات في يدهم- ما تركوا للجانب المدني في الحكومة ولمجلس الوزراء (ناقص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع) غير تحمّل (الاخطاء).

] لذلك عندما التقى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو سمعتهم يقولون: (كله من حمدوك).