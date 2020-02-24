تملك جنائي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] تم رأب الصدع الذي ظهر بجدار مجلس المريخ المتماسك.

] ولعل العودة لصوت العقل وتغليب مصلحة الكيان من أهم أسباب ترميم الجدار.

] سوء الفهم وارد.

] ولكن سوء النية مستبعد.

] ومستبعد جداً.

] بالرغم من إشادة البعض بمادبو الذي حاربوه أكتر من سنتين.

] أيها الناس

] أدرك المجلس أن اسباب استمراره طيلة هذه الفترة برغم الحرب الضروس المفروضة عليه.

] هو امتلاكه لأسلحة محددة ومحدودة.

] والتفريط في أي واحد منها يقود المجلس للهزيمة في حرب لم تنل منه طيلة فترته.

] لذا كانت العودة لصوت الحق والعودة لأسلحة البقاء القديمة.

] التي تتمثل في خندقة جميع أحباب الديمقراطية في خندق واحد يعيق حركة الدبابات المستخدمة للعبور .

] ولكن خندق أحباب الديمقراطية أقوى من خط بارليف لو يعلمون.

] الحمد لله الذي أعاد المياه لمجاريها.

] والتي بعودتها تعيد المريخ للتنافس لنيل اللقب الثالث على التوالي.

] وهو إنجاز فارقه المريخ منذ الفين وأتنين .

] من الفين وتلاتة ولي أسي ماحصل.

] وإن شاء الله حايحصل المرة دي.

] المهم.

] المربوحة ربحت.

] وقضت كاس بإعادة الكاس لأصحاب السعادة.

] واحد شفت قندف حريف قال لي.

] لو الهلال رفض يرجع لينا الكاس.

] قلت ليهو بنمشي نفتح في الهلال بلاغ تملك جنائي.

] حاجة ماحقتو وهو عارف كده ويجي يجحدها.

] النيابة بس.

] بس نطالب الإتحاد.

] وبصورة رسمية.

] بأن يقيم لنا تتويجاً يليق بمكانتنا كبطل لدوري ٢٠١٨م.

] تتويج رسمي بتشريف أعضاء الإتحاد والشركة الراعية وألعاب نارية.

] أيها الناس.

] هناك مشكلة.

] هذا الكاس قاعد عند ناس فطومة من الفين وطمنطاشر.

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] ومع انتشار فايروس كرونا ده.

] لا نستبعد إصابة كاس كاس بفايروس الصفر .

] وهو فايروس صعب.

] أخطر من كرونا.

] لذا نطالب بالكشف الطبي على الكاس.

] بواسطة لجنة طبية دولية.

] تضمن سلامة مانديلا والشارقة ودبي والتلاتة سيكافات.

] ويابختك ياكاس كاس.

] حاتقعد جمب مانديلا.

] بدل قعادك جوار سوق البصل.

] أيها الناس

] قوتكم في وحدتكم.

] ولن يقتلكم عدو.

] إلا تنتحروا براكم تناحراً.

] أيها الناس

] إن تنصروا الله ينصركم.

] أها

] نجي لي شمارات والي الخرتوم

] والينا.

] العربات كترت.

] ولا الشوارع ضاقت بينا؟.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ضيق الحياة مقدور عليهو لكن ضيق الجزمة حاااااار

وإلى لقاء.

سلك