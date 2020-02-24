تملك جنائي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
] تم رأب الصدع الذي ظهر بجدار مجلس المريخ المتماسك.
] ولعل العودة لصوت العقل وتغليب مصلحة الكيان من أهم أسباب ترميم الجدار.
] سوء الفهم وارد.
] ولكن سوء النية مستبعد.
] ومستبعد جداً.
] بالرغم من إشادة البعض بمادبو الذي حاربوه أكتر من سنتين.
] أيها الناس
] أدرك المجلس أن اسباب استمراره طيلة هذه الفترة برغم الحرب الضروس المفروضة عليه.
] هو امتلاكه لأسلحة محددة ومحدودة.
] والتفريط في أي واحد منها يقود المجلس للهزيمة في حرب لم تنل منه طيلة فترته.
] لذا كانت العودة لصوت الحق والعودة لأسلحة البقاء القديمة.
] التي تتمثل في خندقة جميع أحباب الديمقراطية في خندق واحد يعيق حركة الدبابات المستخدمة للعبور .
] ولكن خندق أحباب الديمقراطية أقوى من خط بارليف لو يعلمون.
] الحمد لله الذي أعاد المياه لمجاريها.
] والتي بعودتها تعيد المريخ للتنافس لنيل اللقب الثالث على التوالي.
] وهو إنجاز فارقه المريخ منذ الفين وأتنين .
] من الفين وتلاتة ولي أسي ماحصل.
] وإن شاء الله حايحصل المرة دي.
] المهم.
] المربوحة ربحت.
] وقضت كاس بإعادة الكاس لأصحاب السعادة.
] واحد شفت قندف حريف قال لي.
] لو الهلال رفض يرجع لينا الكاس.
] قلت ليهو بنمشي نفتح في الهلال بلاغ تملك جنائي.
] حاجة ماحقتو وهو عارف كده ويجي يجحدها.
] النيابة بس.
] بس نطالب الإتحاد.
] وبصورة رسمية.
] بأن يقيم لنا تتويجاً يليق بمكانتنا كبطل لدوري ٢٠١٨م.
] تتويج رسمي بتشريف أعضاء الإتحاد والشركة الراعية وألعاب نارية.
] أيها الناس.
] هناك مشكلة.
] هذا الكاس قاعد عند ناس فطومة من الفين وطمنطاشر.
] ومع انتشار فايروس كرونا ده.
] لا نستبعد إصابة كاس كاس بفايروس الصفر .
] وهو فايروس صعب.
] أخطر من كرونا.
] لذا نطالب بالكشف الطبي على الكاس.
] بواسطة لجنة طبية دولية.
] تضمن سلامة مانديلا والشارقة ودبي والتلاتة سيكافات.
] ويابختك ياكاس كاس.
] حاتقعد جمب مانديلا.
] بدل قعادك جوار سوق البصل.
] أيها الناس
] قوتكم في وحدتكم.
] ولن يقتلكم عدو.
] إلا تنتحروا براكم تناحراً.
] أيها الناس
] إن تنصروا الله ينصركم.
] أها
] نجي لي شمارات والي الخرتوم
] والينا.
] العربات كترت.
] ولا الشوارع ضاقت بينا؟.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ضيق الحياة مقدور عليهو لكن ضيق الجزمة حاااااار
وإلى لقاء.
سلك
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