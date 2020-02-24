وزير الزراعة يلتقي اللجنة الفنية لرفع إنتاجية القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اجتمع وزير الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عيسى عثمان شريف بمكتبه اليوم باللجنة الفنية لبرنامج رفع انتاجية القمح للموسم (2020-2021م) برئاسة المنسق القومي لمشروع القمح ست النفر ابراهيم.

واستعرض الاجتماع برامج وخطط اللجنة في رفع قدرات المرشدين الزراعيين في مختلف مناطق الانتاج و رفع كفاءة وقدرات المزارعين والمنتجين واصحاب المصلحة في المناطق المستهدفة، كما تم خلال الاجتماع توضيح الية تنفيذ هذه الاهداف في كل من ولايات الجزيرة والشمالية وولاية نهر النيل والخرطوم وسنار والنيل الابيض وهيئة حلفا الزراعية وولايات دارفور.

Advertisements

واشارالوزير لال الاجتماع الى ان السودان غني بالتركيبة المحصولية المختلفة، مؤكدا ان القمح محصول استراتيجي مهم يسهم في الامن الاقتصادي، ودعا الى اهمية ان يكون هناك احلال وانتاج للحبوب الاخرى لتحقيق الامن الغذائي للوطن، واشار الى اهمية دور الارشاد والبحوث والى انشاء شبكة مرشدين زراعيين بالمحليات والولايات وربط المنتجين بالوزارة .

ودعا الى ضرورة المشاركة في تقييم الانتاج في المناطق الزراعية، واكد علي اهمية تفعيل دور الشباب والمراة في القطاع الزراعي وضرورة التكامل بين صناديق التنمية الزراعية، ذاكرا ان العديد من المحفزات ادت الى تشجيع زراعة القمح.

من جانبها ذكرت ست النفر ان المساحة المقترحة للحقول الايضاحية 5500 فدان موزعة علي الولايات والمشاريع ويهدف البرنامج لرفع انتاجية محصول القمح علي مستوى الحقول الايضاحية من 1.2 الى 1.6 طن للفدان.