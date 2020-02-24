قلنا سوبرمان .. اثبت لينا عن جدارة انو مجرد .. شو مان .. ولسسسسسه الخراب قدام ..!!.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• هههههههههههه ..ههههههههه … ههههههههه … فعلا شر البلية ما يضحك ..

• ولم لا تجعلنا البلية نضحك والبلوة التي تقود الهلال تسير به بكل جدارة نحو الدمار ..؟

• ومن كثرة البلاء حتى بدانا نتشكك في الصنيع الذي لدينا هل تكمن فيه لعنة ما لا نعرف عنها شيئا ..؟

• ولا يحل بلاء بمجتمع ما لم تسبقه علامات بعينها ابرزها الاستخفاف .. الاستهتار .. الجهل المدقع .. التفاخر الكذوب … الانا البغيضه … التسطيح الفطري … والغباء الطبع ..

• المال لا يمسح السبهللية وان فاق في ارقامه مال قارون ..

• المال نقمة في يد الجهلول مهما ادعى غير ذلك …

• المال يمنح الدرجات العلمية لعقول بلهاء تفك الخط وتنقط الواو الضكر وتعيش السقوط المدوي في الفهم وللاسف بينم من يعتقد ان اندية بقامة الهلال يمكن ان تدار بسياسة الكرين ..

• المال ايها الساده ما برفع مرمي الله الواقع في الواطه ..

• لست غاضبا من شداد واتحاده لان كمية الحقد المصوبة نحو الهلال لا تحتاج الى عناء تفكير وكل ما يستهدفنا سيجد ارضية صالحة بينهم ..

• شداد يحقد على الهلال امر عادي جدا بدليل انه رد على قضية المريخ بانها ونسه وكما قال حاتم عمارة ان الرجل كان في حقيقة الامر بونسنا انحنا لان عشمه ان ينجح مرشد الدلاقين ..

• مع ان الرجل هزم كبرياؤه الاغبر وتلكم العجرفة المصطنعة ونال صفعة مدوية من يد احد امهر الاقلام في ساحتنا زيفا ووهما وادعاءات ومنحه فرصة عمره لكي يسحله بحروفه متى ما شاء ..

• يهمنا ما يلينا ..

• يهمنا البجم واعضاء مجلسنا التجم ..

• يهمنا الغباء المستحكم وارشيفنا موجود عندما اندلعت القضية وتحذيراتنا المتكررة بعدم تجاهل الامر لان المسالة اكبر من عقولهم الساذجة التي لا تبتعد عن محيط الغزل الطائش والتلميع الصبياني والشوفونية البغيضة ..

• وان قلنا بان اشرف يسبح في عوالم التفخيم الكذوب وشغل العبط غير المسبوق فما هو موقف دكتور حسن الذي يقود الامانة العامة وينهزم في ملف من صميم واجباته ..؟

• دكتور حسن لم يختلف كثيرا عن عماد الطيب ويبدو ان السماء ابتلت الهلال باضعف قيادات في هذا المنصب وهم يسحقون الهلال باهمالهم الممتد بلا رحمة ..

• لاول مرة اغلظ على دكتور حسن وهو يستحق ذلك لانه علامة هذا المجلس ورجل مؤهل ويمتلك دكتوراه بالعلم لا التشريف الرخيص وعميد كليات لغات ومترجم لمعظم رؤوساء البلدان وينبغي ان لا يساير اشرف في جهله المفرط ويلقنه الدرس المستفاد فيما يخص اخطر الملفات لان الضرر هنا يقع على النادي لا المجلس وحده وهنا تكمن الطامة الكبرى ..

• دكتور حسن الوحيد الذي لا ينتظر عطية من اشرف وليس بطامع في امر شخصي منه ويرتبط به لاجل الهلال فلماذا الجبن والتردد والصمت حتى تقع الفاس على الراس ..؟

• ونفس الموقف يحسب على الفريق عصام كرار اذ انه لا بهش ولا بنش وشغال كتامي انحناء عند العواصف متوسدا نظرية حمد لبد بدون تسطير اي موقف يشفع له عند جماهير الهلال ..

• وعصام كرار قائد القوات البرية في جيش عموم السودان حتى لا ننسى فهل يعقل ايها الناس ان يكون بهذا الموقف الراجف المخزي الواهن ..؟

• هل الغاية هي ان تتوسدا فقط مناصب في المجلس ..؟

• هل الغاية هي الاستمتاع بكنية عضو مجلس او سكرتير او امين خزينة ..؟

• واشرف يمارس على كل اعضاء المجلس كل صنوف الاذلال لدرجة انهم يطالعون القرارات الخاصة بالهلال في صفحة فطومة في الفيس مثلهم واي هلالابي وليس لديهم راي فيما يحدث ولا يمتلكون اي صلاحية لتغيير اي قرار او مساندة اي اتجاه حماة الهلال وبعد كل هذا تجدهم يعيشون الدونية بكل فظاعة خضوعها وخنوعها وذلتها وكان المعنيين اخرين لا علاقة لهم بالهلال ..

• بئس الشخصيات الواهنة ..

• بئس خيالات المآته الفريجة …

• بئس اشباه الاداريين الذين لا يفقهون الا قول .. يس مان ..

• بهذا يذل الهلال .. ومن بعد فقدان ستة نقاط تسبب فيها اهمال المجلس وعدم دفعه لرواتب الاجانب وتخذيله الممتد اجتهد اللاعبون في ترميم الخسارات ونجحوا في ذلك ونالوا البطولة ولكنهم لم يعرفوا انهم يتكلون على حيطة مايلة مبنية بالزبالة القديمة اسمها اشرف الكاردينال ..

• اين مياده لتغني لنا الكاردينال ده لازم يتجضم دمر هلالو وانبرش وصنقر …؟

• يغنوا ليك شنو والله الزيك يعزوه كلما طلعت ليه صورة في الاعلام ..

• نحن لا يهمنا المريخ لانه اصلا يبحث عن الفطيسه باي طريقة كانت ولقد اصبحت عنده ماركة مسجلة والدليل انه بلا مكاسب لمدة ثلاثة سنوات ويلقط انتصاراته من كوشة الاتحاد ..

• قلنا ان على الهلال التقدم بشكوى تواطوء ضد مريخ الفاشر ولاعبهم اق…

• احصائية الممتاز نفسه مبلغ زهو وفخر وسعادة لان التفوق العددي فوزا بها هو الذي جعل الهلال الزعيم وسيد البلد والامبراطور ..

• ثم انك تبخس قيمة عرق جيل باكمله من اللاعبين اجتهد ونال ويريد ان يزهو بصنيعه فلم تحرمهم اياه ..؟

• تجاهلوا نصيحتنا يومها وهاهم يحصدون اثرها …

• ولقد كنا نناشد فئة من الاقزام اتت بهم الصدفه الى الديار ..

• مع يقيننا ان الاستئناف الان يمكن ان يعيد لنا البطولة ولكن سيكون الامر قبيحا بكل تفاصيله وهو ما يشير الى ان هنالك ما لا نعلم من اخفاقات باسباب التجاهل المستمر ..

• مبلغ علمي ان بطرف الفيفا شكاوي جاهزة الان من الكوكي ومساعده والمحترفين شهاب وبلعويدات ووكيلهم التونسي وهذه كفيلة بان تنتزع منا بطولة هذا العام ايضا .. حماة الهلال

• الان نفس السيناريو يتكرر وسقوط جديد في سلسلة الدمار الداخلي الذي تخصص فيه الكاردينال ..

• يسجل ويطرد وما بدفع ..

• علما بان شهاب بن فرج الذي تامروا عليه لاجل ارضاء المصنقرناتي نال نجومية مبارة فريقه ضد الترجي التونسي قبل يومين وكل المنابر الاعلامية تتحدث عن قلب الدفاع الاسد الذي اوقف اقوى هجوم للترجي .. سامعني يا سيبا ..؟ سامعني يا مصنقراتي ..؟ عرفت يا اشرف الناس دي بتلعب بيك كيف عشان تمرر اجندتها الخبيثه ..؟ اقتنعت يا اشرف انو مخلنك اراجوز في الهلال وبضحكوا عليك الهلالاب ..؟

• الان ان لم تدفع فان الفيفا ستحرم الهلال من المشاركة افريقيا واظنك ح تصهين عشان تتم الناقصه وتنتقم من شعب الهلال المرق ضدك ..

• ياهو ده عمارك يا كاردينال ..؟

• ياهو ده فهمك مع الكبار ..؟

• وبعد كل هذا تمد لسانك متبجحا بالاساءة الى اهل الهلال وتتحدى كانك اقتنعت بالجد انك سوبرمان ونفسك فاتحه للاستمرار ..

• اقعد .. وصنقر … لكن قسما عظما سنجعل مواقد الجمر تحت كرسيك حتى تحترق بالكامل وفي النهاية تلفظ باقبح سوء ختام ..

• اما حسن وعصام ان امتلكا مجرد ذرة من احترام لشعب الهلال لوجدنا استقالتيهما الان وبلا تردد وذهبا في حال سبيلهما حتى ينقضي امر هذا المجلس المدمر ونجتث حاجه اسمها كردنه سبب كل هذا الشقاء ..

• عموما لهما ايضا الرسالة .. فمنذ اليوم لن نتوقف قط عن ردمهما بكل حروف الهجاء التي يستحقانها حتى نلفظهما خارج الديار باسرع فرصة ..

• الهلال وبس ..

• ومن يضر الهلال يغادر فورا غير ماسوف عليه ..

• حماة الهلال والنار بعد كده اضرمناها يا مجلسنا الهوان المصنقر فيه واحد ما ناقش الحبه وعامل فيها سوبرمان … ! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام … !

• قال ننتظر الاتحاد ح يعمل شنو وبعد داك نرد عليه … يا سلااااااام يا دكتور والله برافو عليك فعلا انحنا غلطانين عليك ..

• اذا كنتم غير مقتنعين حتى الان بان الاتحاد سعى الى هزيمتكم واذلال الهلال وتنتظرون دفاعه عنكم مبروك عليكم السويتوه في النادي والقادم اسوا بكل تاكيد ..

• هيا غنوا لكردنه يا ناس مياده ومزيدا من التملق الذي يثير الغثيان ..

• وستقول المدرجات اليوم كلمتها بقيادة اولتراس الهلال ..

• مباراة اليوم ستعرفون راي شعب الهلال ايها البؤساء ..

• واتمنى الا يحدث تاثير على اللاعبين بعد ان اشبعناهم احباطا ولقد سرق لقبهم المحبب بعد ان قاتلوا لاجله والادارة تفقدهم ستة نقاط كاملة ..

• اذا كان الامين العام يقلل من اهمية الاحصائية التاريخية لبطولة الممتاز القاعد ليها شنو يا ناس ..؟

• وفرقه شنو من رئيسه الشو مان مش السوبرمان ..؟

• سيكتب التاريخ بطولتين للمريخ من المكاتب يا دكتور حسن في عهدك انت والشو مان ..

• لاعبون زي الفل وحديد وادارة واهنة وراقده في الحضيض ..

• افكار بتاعت المناشط ديك اصلا من يومها زي الضل الدخل القش وما قال كش .. مصنقرة ماده بوذه كلما جابتها الكاميرا ولقد اتت خصما على المشاركة النسائية في مجالس الهلال … سبحان الله اين انتم يا دكتورة تيسير السنوسي واحسان وسوهندا وسادومبا والهام وعفاف والقائمة تطول …؟

• انقرعوا الله لا جاب عقابكم ..

• اما الفاتح حسين في المفوضية احسن يبل راسه لان الحلاقه على الطريق وبقزازة ..

• وبت البوشي ان افتكرت القصة تشريف فاننا باقلامنا سنلقنها دروس التكليف ان شاء الله ..

• ولن تهدا لنا ثائرة ما لم نجتث هذا العهد من منابته ..

• وبسم الله بدانا التطهير ..

• شطبنا .. !