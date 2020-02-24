اليمنيون يغيرون المعادلات.. بقلم محمدعبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان بدأ التحالف الاماراتى السعودى الامريكى الصهيونى فى شن عدوانه على الشعب اليمنى والعالم يحتار فى صمود هذا الشعب وصبره وتحمله ما لم ولن تستطع أقوى البلدان تحمله والطائرات تدك البلد بحممها والابرياء يسقطون شهداء بالمئات والجرحى اضعافهم دون ان ينال العدو جزءا من مراده فالشعب اليمنى صابر صامد مقاوم رافض للاستسلام والذل مصمم على خوض معركة فرضت عليه ويرفع شعار الدفاع عن نفسه ويستشعر العزة والكرامة وهو مرفوع الرأس وعدوه عاجز من ان ينال منه شيئا رغم جهوزية التحالف المعتدى عدة وعتادا وتمويلا وتسليحا ومن خلفه يقف الغرب المنافق داعما وفى الجانب اليمنى ترى الشعب يواجه النيران والدمار والقتل ولاننسى الحصار الخانق والتضييق الشديد ومنع الغذاء والدواء لعل كل ذلك يكسر اليمنيين ويجعلهم يستسلمون لكن صمودهم الاسطوريى اثار استغراب العالم وبث الرعب فى نفوس المعتدين ، وحقا كان صمودا من نوع آخر ، وهو غير ماتعارف عليه اهل الأرض ، ومثل هذا الصمود اليمنى الاسطورى اعجوبة من اعاجيب الدنيا وهو بنفسه هزيمة لقوى العدوان وتحالف الشر الذى تقوده السعودية ويكفى هذا لوحده فى تسجيل هزيمتهم لو أنهم يصدقون مع انفسهم ويقرون بها .

ولكن هل توقف الأمر على ذلك ؟ العدو والصديق يجيبون كلا ، فالشعب اليمنى بعد ان نقل المعركة من ارضه الى الداخل السعودى وحول السعوديين فى كثير من وحداتهم الى مدافعين ، بعدها انتقل اهل اليمن الى تطوير صواريخهم وادخلوها الخدمة فتحولت الى سلاح فتاك يخشاه السعودى ومعه جاءت الطائرات المسيرة وابلت بلاء حسنا وغيرت من مسار المعركة ، واستمر اليمنيون فى تطوير قدراتهم حتى تفاجأ العالم بهم يميطون اللثام عن المنظومة الدفاعية الجديدة ففى الأخبار ان

رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط ازاح الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة ،

وقد احتوى المعرض على نماذج لمنظومات الدفاع الجوي الجديدة التي دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح.

وتم فى المعرض تقديم شرح واف للخصائص الفنية والتكتيكية للمنظومات الدفاعية ومراحل تطويرها وعمليات اختبارها والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وشاهد الرئيس المشاط والحاضرون فيلماً تسجيلياً عن مراحل تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي خلال خمس سنوات من العدوان ومشاهد لفاعلية ونجاح تلك المنظومات الدفاعية في إصابة أهدافها خلال مراحل اختبارها ، وأشاد الرئيس المشاط بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في مختلف المجالات ومنها تطوير وتحديث منظومة الصناعات العسكرية بما يواكب متطلبات معركة المواجهة والتصدي وردع قوى العدوان.

وهذا التطور النوعى الكبير سوف يسهم فى تغيير معادلات المعركة وسيكتب اليمنيون بصمودهم نصرا جديدا يقلب الطاولة على المعتدين ويغير المنطقة ككل.