الدوري الممتاز : موقعة مرتقبة في شندي

الخليج 365 :

وستكون الأنظار في السادسة والنصف من مساء اليوم شاخصة صوب ملعب شندي الذي سيستقبل لقاءًا قويًا يجمع بين الأهلي شندي وضيفه الخرطوم الوطني.

والأهلي شندي”الجريح” سيعمل على تصحيح المسار والعودة إلى جادة الطريق بعد خسارةٍ قاسية في المرحلة السابقة أمام هلال الأبيض.

والفريق الشهير بـ”الآرسنال” يخوض اللقاء وهو يتواجد في المرتبة الـ”8″ من المنافسة ويجمع في رصيده”29″ نقطة.

وفي المقابل، يتطّلع الخرطوم الوطني إلى مواصلة صحوته في الممتاز بعد انتصارٍ غالٍ على الهلال الفاشر في الجولة السابقة.

ويملك الخرطوم في جعبته”25″ نقطة، ويتواجد في المركز العاشر، غير أنّه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن المناطق المظلمة.

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وفي ملعب عطبرة، سيكون هلال الأبيض ضيفًا على ممثل المدينة الأهلي صاحب المركز الأخير في البطولة.

ويسعى هلال الأبيض إلى تحقيق فوزٍ جديد يمنحه العودة من إلى المركز الثالث الذي يتواجد فيه حاليًا منافسه المريخ الفاشر.

ويملك ممثل الأبيض في رصيده”35″ نقطة،وفي المقابل يخوض أهلي عطبرة اللقاء بـ”11″ نقطة.

وفي ملعب”النقعة”، سيحاول هلال الفاشر الذي يمرّ بفترة تراجع للنتائج البحث عن نفسه مرة أخرى عندما ينازل ضيفه الأهلي الخرطوم في مباراة تعني الكثير للطرفين.

ويخوض ممثل الفاشر المباراة وفي رصيده”23″ نقطة، وفي المقابل يملك الأهلي الخرطوم”22″ نقطة.