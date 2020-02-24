خاص الخليج 365:

من الاسباب التى دعت الى الخروج على النظام البائد وعجلت بسقوطه والاطاحة برأسه وزمرة الفاسدين معه ، من هذه الاسباب الازمات المتواصلة التى حاقت بالناس فى البلد مشكلة انعدام العلاج والنقص الحاد فى الادوية المنقذة للحياة مما فاقم معاناة الناس وزاد من مشاكلهم ، ويومها تحدث النظام عن مايعتبرها اسباب لندرة الأدوية وتعهد بعلاجها لكن شبكة المفسدين الذين كثروا فى النظام البائد حالوا دون الوصول الى حل ويبدو أنهم لا يريدون ذلك الى ان تم التغيير وتشكلت حكومة الثورة التى يفترض ان تحمل نبض الجماهير وهمومهم وتعمل على علاج مشاكل البلد وبالذات تلك الملحة التى لاتتحمل تأخيرا لارتباط حياة الناس بها وخاصة الأدوية المنقذة للحياة ، ولا خلاف مطلقا ان توفير هذه المستلزمات الضرورية والحاجيات الملحة مسؤولية الحكومة اولا واخيرا ولاخير مطلقا فى حكومة لا توفر هذه الامور .

ما دفعنا لاثارة هذا الكلام ما نشر أمس من خبر صادم يقول :

كشفت جولة لمصادر على عدد من الصيدليات بولاية الخرطوم أمس عن انعدام الأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية الضغط والبندول المحلي وأدوية الأمراض النفسية والعصبية وأدوية حصوة المرارة وأدوية الصرع والقلب والغدة والروماتيزم وبخاخات الأزمة وانعدام تام للمحاليل الوريدية استمر ثلاث أشهر.

وقال أصحاب صيدليات بحسب صحيفة الصيحة إن مصانع الأدوية امتنعت عن إمداد الصيدليات بالدواء تحسباً لزيادة أسعارها بسبب تأثرها بارتفاع أسعار المواد الخام التي تأتي من الخارج ونفوا وجود زيادات في الأسعار إلا في الأدوية الكمالية فقط.

انها مشكلة كبرى لابد من علاجها وهى كما اسلفنا مسؤولية الحكومة فى المقام الاول ولابد ان يعى حكامنا ذلك جيدا ونقول لهم ادركوا المرضى يا حكام .