ابكوا بس (٢).. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* يبدو أن صدمة كأس “كاس”؛ لا تزال (تلتهب شديد) في دواخل إخوتنا في العرضة شمال.. وتفقدهم المنطق تماماً!!!

* زعموا – في إتجاه – أن الاتحاد تواطأ مع المريخ في هذه الشكوى!!

* وعندما اكتشفوا خطأ ما زعموه، ابتدعوا – في إتجاه ثان – زعماً جديداً، عزفوا من خلاله على وتر أن مريخ الفاشر أشرك هشام جنيه متعمداً، بعد أن ملّك بعثته حقيقة الإنذارات الثلاثة التي نالها قبل مباراته معنا!

* يكملكم بعقلكم إخوتي الأهلة..

* لو أن مريخ الفاشر تواطأ مع المريخ كما زعمتم، فلماذا أشرك جنيه من اصلو، وهو أفضل لاعبيه؟؟

* أما كان في يده أن يحجب ظهوره، ويتراخى أمامنا ، ويمكننا من الفوز ، لننال البطولة من غير شكوى تثير حوله الشكوك..؟؟؟

* لماذا يلف هذه اللفة الطويلة؟؟

* عموماً إنتوا ما غريبين علينا..

* تعودنا على مزاعمكم، ومحاولاتكم المتواصلة لتبخيس أي انتصار – فني أو إداري- نحققه..

* بطولة سيكافا التي فشلتم في إحرازها ولو مرة واحدة فقط، دمغتموها بالمجاعة لأن الزعيم أحرزها ثلاث مرات..

* بطولة كأس الكؤوس الأفريقية ( الكونفدرالية حالياً)؛ وصفتموها بالبطولة الثانية لأن سيد البلد نالها، وأنتم نهي..

* بطولة كاس السودان سفهتموها وقللتم من قيمتها – بمساعدة الاتحاد العام – لأن المريخ نالها (17) مرة مقابل (6) مرات لحضراتكم!!!

* والآن تريدون أن تبخسوا انتصارنا الإداري..

* وتقللوا من قيمته بشتى المزاعم والافتراءات، حتى تداروا ضعف مجلسكم..

* غايتو جنس حسادة!!

* مش كده وبس إخوتي الصفوة!!

* أتدرون ماذا قالوا أيضاً؟؟…

* قالوا إنهم ينالون كؤوسهم من داخل الملعب، ونحن من خلف الكواليس..

* واليسمع كؤوسهم دي، يظن أنها أشكال وألوان..

* بينما هي في حقيقة الأمر، كؤوس (الدوري المنحاز) فقط!!

* ما زي كؤوسنا، القارية والإقليمية والجوية والمناسبات..

* ختاماً… نحن فوق عزنا، المزاعم ما بتهزنا..

* أسياد بلد بالفعل لا بالقول..

* ونحن الزعماء..

* ونحن الصفوة الأخيار..

* ونحن ونحن الشرف الباذخ..

* ونحن الشافو خلو..

* هيييييييع….

* ابشري يا سعدية يا أمنا الرؤوم… وجهزي الزغرودة…

* والتورتة..

* والبرتكان..

* جاييك كأس “كاس” الما خمج..

* كأس دوري جوي..

* عمرك سمعتي بي كأس دوري جوي؟؟

* ختاماً……..

* آآآآآآآآه… آه..

* آه لو ما كنت مريخابي… وناس كأس “كاس” ديلا ما أهلي..

* كان أسفاي وا مأساتي.. وا ذلي..

* ويحفظكم الله يا مزمل..

* ويا ود الشيخ..

* ويا مجذوب..

* ويا دكتور حسن الكوباني..

* ويا سعادة اللواء عبد المنعم النذير..

* ويا التني..

* ويا زيكو..

* ويا أيمن عدار..

* ويا كل الذين ساهموا في نفرة الكرامة..

* وتاني آآآآآآآه … آه…

* آه لو ما كنت من زي ديل..

* وكفى..