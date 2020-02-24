ابكوا بس (٢).. بقلم اسماعيل حسن

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* يبدو أن صدمة كأس “كاس”؛ لا تزال (تلتهب شديد) في دواخل إخوتنا في العرضة شمال.. وتفقدهم المنطق تماماً!!!
* زعموا – في إتجاه – أن الاتحاد تواطأ مع المريخ في هذه الشكوى!!
* وعندما اكتشفوا خطأ ما زعموه، ابتدعوا – في إتجاه ثان – زعماً جديداً، عزفوا من خلاله على وتر أن مريخ الفاشر أشرك هشام جنيه متعمداً، بعد أن ملّك بعثته حقيقة الإنذارات الثلاثة التي نالها قبل مباراته معنا!
* يكملكم بعقلكم إخوتي الأهلة..
* لو أن مريخ الفاشر تواطأ مع المريخ كما زعمتم، فلماذا أشرك جنيه من اصلو، وهو أفضل لاعبيه؟؟
* أما كان في يده أن يحجب ظهوره، ويتراخى أمامنا ، ويمكننا من الفوز ، لننال البطولة من غير شكوى تثير حوله الشكوك..؟؟؟
* لماذا يلف هذه اللفة الطويلة؟؟
* عموماً إنتوا ما غريبين علينا..
* تعودنا على مزاعمكم، ومحاولاتكم المتواصلة لتبخيس أي انتصار – فني أو إداري- نحققه..
* بطولة سيكافا التي فشلتم في إحرازها ولو مرة واحدة فقط، دمغتموها بالمجاعة لأن الزعيم أحرزها ثلاث مرات..
* بطولة كأس الكؤوس الأفريقية ( الكونفدرالية حالياً)؛ وصفتموها بالبطولة الثانية لأن سيد البلد نالها، وأنتم نهي..
* بطولة كاس السودان سفهتموها وقللتم من قيمتها – بمساعدة الاتحاد العام – لأن المريخ نالها (17) مرة مقابل (6) مرات لحضراتكم!!!
* والآن تريدون أن تبخسوا انتصارنا الإداري..
* وتقللوا من قيمته بشتى المزاعم والافتراءات، حتى تداروا ضعف مجلسكم..
* غايتو جنس حسادة!!
* مش كده وبس إخوتي الصفوة!!
* أتدرون ماذا قالوا أيضاً؟؟…
* قالوا إنهم ينالون كؤوسهم من داخل الملعب، ونحن من خلف الكواليس..
* واليسمع كؤوسهم دي، يظن أنها أشكال وألوان..
* بينما هي في حقيقة الأمر، كؤوس (الدوري المنحاز) فقط!!
* ما زي كؤوسنا، القارية والإقليمية والجوية والمناسبات..
* ختاماً… نحن فوق عزنا، المزاعم ما بتهزنا..
* أسياد بلد بالفعل لا بالقول..
* ونحن الزعماء..
* ونحن الصفوة الأخيار..
* ونحن ونحن الشرف الباذخ..
* ونحن الشافو خلو..
* هيييييييع….
* ابشري يا سعدية يا أمنا الرؤوم… وجهزي الزغرودة…
* والتورتة..
* والبرتكان..
* جاييك كأس “كاس” الما خمج..
* كأس دوري جوي..
* عمرك سمعتي بي كأس دوري جوي؟؟
* ختاماً……..
* آآآآآآآآه… آه..
* آه لو ما كنت مريخابي… وناس كأس “كاس” ديلا ما أهلي..
* كان أسفاي وا مأساتي.. وا ذلي..
* ويحفظكم الله يا مزمل..
* ويا ود الشيخ..
* ويا مجذوب..
* ويا دكتور حسن الكوباني..
* ويا سعادة اللواء عبد المنعم النذير..
* ويا التني..
* ويا زيكو..
* ويا أيمن عدار..
* ويا كل الذين ساهموا في نفرة الكرامة..
* وتاني آآآآآآآه … آه…
* آه لو ما كنت من زي ديل..
* وكفى..
كانت هذه تفاصيل خبر ابكوا بس (٢).. بقلم اسماعيل حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.