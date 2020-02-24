(80) مليون يورو دعم الماني عاجل للسودان

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الخليج 365 :
قال وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، بإن السودان بحاجة لمساعدات دولية على الفور، في خضم مسيرته في الطريق نحو التحول الديمقراطي، مشيرا أن المانيا ستبدأ ببرنامج 80 مليون يورو، دعما للسودان.
وقال مولر، وفق إذاعة (دويتشه فيله) (الأحد) إنه “يجب ألا يتم تضييع أي وقت، نحن مستعدون، سنبدأ على الفور”، مشيرا إلى برنامج “80 مليون يورو” من ألمانيا، وأوضح أن النقاط المحورية للبرنامج هي ضخ استثمارات في التدريب والزراعة والطاقة، وكذلك دعم الشباب والنساء.
وقرر البرلمان الألماني “بوندستاغ” في وقت ساق، استئناف المساعدة التنموية الثنائية، كما زار وزير التنمية الألماني، السودان مطلع فبراير الجاري.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله الله حمدوك، أجري مباحثات مع المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، في الـ 14 من الشهر الجاري، بالعاصمة الألمانية برلين، وأعلنت الأخيرة، موافقتها على تقديم مساعدات للسودان، دعما للتحول الديمقراطي، وإعادة بناء اقتصاده.
ومن المنتظر ان يزور الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، السودان، الخميس القادم، ويلتقي خلالها، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، دعما للعملية التحول الديمقراطي فيه.
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