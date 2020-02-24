المقاومة الفلسطينية تطلق أكثر من 20 صاروخاً نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة، عن سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن دوي الانفجارات ناتج عن محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة، مؤكداً “استمرار إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة”.

وتابع: “المقاومة أطلقت أكثر من 20 صاروخاً نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، موضحاً أن “عسقلان هي أكثر مستوطنة تعرضت لصواريخ المقاومة”.

بدورها، لفتت وسائل الإعلام إسرائيلية، إلى أنه تم “إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومنطقة غلاف غزة”، مؤكدةً “إطلاق أكثر من 20 صاروخاً من غزة فيما نفذت القبة الحديدية 5 عمليات اعتراض”.

وتحدثت وسائل الإعلام إسرائيلية، عن “فتح الملاجئ وإلغاء الأنشطة العامة في مستوطنة عسقلان”.

وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، “مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء الأحد”.

وأكدت في بيان أنها “تأتي رداً على اغتيال الشهيد المجاهد محمد الناعم والتنكيل بجسده”، مشيرةً إلى أنه “سنرد على أي عدوان إسرائيلي… وإن عدتم عدنا”.

من جهتها، باركت حركة “الجهاد الاسلامي”، “الرد الذي نفذته المقاومة رداً على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح الأحد بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه الطاهر”.

وأكدت الحركة في بيان أن “المقاومة جاهزة وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه”، مشددةً على “استعدادها للرد عليه”.

وكان المتحدث باسم “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أبو حمزة، قال إن “استهداف الاحتلال لأحد مجاهدينا (محمد علي حسن الناعم) داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه”.

واستشهد شاب فلسطيني وجرح أربعة باستهداف قوات الاحتلال مجموعة مواطنين عن سياج غزة الفاصل صباحاً .

قوات الاحتلال كانت قد استهدفت مجموعة شبان بقذيفة مِدفعية اُستشهِدَ على أثر ذلك واحد منهم وجرح آخَر.

وفي السياق، أفادت شبكة قدس الإخبارية أن اشتباكاً وقع فجر اليوم الإثنين بين فلسطينيين ومجموعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

الشبكة قالت إن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه آليات الاحتلال، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استقدام تعزيزات عسكرية، وشنّ حملة اعتقالات وسط إطلاق نار كثيف.