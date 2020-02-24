خبراء إيرانيون يصنعون أول نموذج لجهاز تشخيص فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خبراء إيرانيون يصنعون أول نموذج لعدة طبية مخصصة لتشخيص فيروس كورونا، وتسجيل أول حالة شفاء من الفيروس في العاصمة طهران. رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي يقول أنه سيتم فرض حجر صحي على المدينة في حال ارتفاع عدد المصابين فيها.

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الإثنين بأن خبراء وعلماء في وزارة الدفاع الإيرانية تمكنوا من صنع وإنتاج أول نموذج لعدة طبية مخصصة لتشخيص فيروس كورونا.

في غضون ذلك، سجّلت أول حالة شفاء لمصاب بفيروس كورونا في طهران. وقال الطبيب محمد رضا هاشميان من مستشفى مسيح دانشوري إن مصاباً يبلغ من العمر 25 عاماً تعافى من الفيروس، وتمّ نقله إلى غرف المستشفى العادية.

وزير الصحة الإيراني أعلن اليوم أن حصيلة الوفيات في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 12 شخصاً.