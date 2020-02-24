د.شداد يفجّرها داوية في حوار مع (بي ان سبورت)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اجرت قناة بي ان سبورت القطرية لقاء مع رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم كمال شداد علي هامش زيارته للعاصمة القطرية الدوحه وتناول،اللقاء العديد من المحاور المهنه والمتعلقة باوضاع الكرة السودانية وتطرق لقضية لاعب المريخ السابق بكري المدينة وكشف تفاصيل التعاقد معالمدرب الفرنسي فيلود وعلق على أسباب استبعاد كواسي أبياه من تدريب صقور الجديان.

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