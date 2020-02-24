قرار جديد من (لوشي) تجاه قناة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عادت المذيعة لوشي المبارك الي مكان عملها السابق بقناة سودانية 24 بعد أن كانت قد غادرتها قبل عام. وتركت المذيعة التلفزيونية المثيرة،للجدل لوشي العمل في قناة الهلال بعد أن قضت بها حوالي عام كامل.. واشارت مصادر (سودانا فوق) ان خلافات نشبت بين لوشي وإدارة قناة،الهلال هي التي تسببت في عودتها الي سودانية 24.

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