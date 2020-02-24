بالفيديو: الملازم أول (م) محمد صديق يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة قسم الحاج يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الملازم أول (م) محمد صديق تفاصيل جديدة عن حادثة قسم الحاج يوسف التي تم تدوينها في ملفه بالقوات المسلحة. وأحيل محمد صديق للمعاش في الكشوفات الأخيرة رفقة عدد من الضباط مما أثار غضباً عارماً وسط الثوار الذين يعتبرونه أحد أيقونا

ت ثورة ديسمبر وهو صاحب العبارة الشهيرة (الرهيفة التنقد). وخرجت تظاهرات الخميس الماضي تطالب بإعادة شرفاء القوات المسلحة للخدمة، ورد الجيش ببيان أكد فيه أن إحالة محمد صديق للتقاعد لا علاقة لها بمشاركته في ثورة ديسمبر وإنما لمخالفات أخرى من بينها حادثة قسم الحاج يوسف. وفي ما يلي تنشر (الانتباهة أون لاين) إفادات الملازم أول (م) محمد صديق عن حادثة القسم المذكور.