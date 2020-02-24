30جريحا في هجوم على مسيرة مؤيدة لأبي أحمد في إثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ما يقرب من 30 شخصا أصيبوا في إثيوبيا، بعد هجوم بالقنابل على مسيرة مؤيدة لرئيس الوزراء.

وقال بيان رسمي للشرطة نقلت “أ ف ب” إن الهجوم ضد مؤيدي رئيس الوزراء يدلل على حالة عدم الاستقرار في البلاد قبل انتخابات تجري في أغسطس/آب المقبل.

ووقع الحادث في مدينة “أمبو” والتى تقع تقريبا على بعد 100 كم غرب العاصمة أديس أبابا.

وأجلت مفوضية الانتخابات في إثيوبيا الانتخابات البرلمانية لمدة أسبوعين على أن تجري يوم 29 أغسطس/آب، بدل من 16 من الشهر نفسه.

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