عول على شعبك ياحمدوك والا فعليك السلام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

امال عراض عقدها الناس على رئيس الوزراء الدكتور حمدوك وانتظروا ان يقود الرجل اصلاح الاوضاع وتوقعوا ان تحدث انفراجات ويحقق الرجل انجازات وان صبرهم لن يطول حتى يروا التغيير الحقيقى قد حدث لكن صدمة كبرى عاشها البعض وخيبة أمل واسعة شعر بها البعض حتى ان هتافات ارتفعت تقول ياحمدوك ياكضاب يلا امرق داك الباب ، واخرى كانت على شكل اسئلة وهى تقول :

الدقيق وينو ويجيب الشق الاخر من المظاهرة بكلمة وينو ، وهى إشارة الى انعدام هذه السلعة وكأنما لا أمل فى توفرها أو ان الحكومة وانصارها لايملكون حلا وبالتالى لا اجابة على السؤال بغير السؤال نفسه ، وما قيل عن الدقيق يقال عن الجازولين والغاز والبنزين وغيرها من الضروريات التى اخفقت حكومة حمدوك فى توفيرها هذا غير الغلاء الفاحش جدا والغير متصور وهو اكثر من طاقة الناس ولن يمكنهم تحمله ، ومع كل هذا تنكص الحكومة عن وعدها وتتراجع عن التزامها بزيادة المرتبات مما يزيد الاوضاع تعقيدا وسيادة رئيس الوزراء يريد منا أن نصبر عليه وان ننظر إليه على انه المخلص لكن الواقع يقول بغير ذلك تماما.

مخطئ من يذهب الى اننا نهاجم السيد حمدوك أو لانرغب فى بقائه أو ندعو لذهابه ، ونحن نعلم جيدا ان المتربصين بالبلد كثر سواء فى الداخل أو الخارج وإن الحكم المدنى الديموقراطى الذى افرزته الثورة هو الجدير بالحماية وإن يحرص الجميع عليه فليحافظوا عليه ويمنعوه من السقوط فنحن غير مستعدين ان نقبل حكما عسكريا فلا يزايدن احد علينا بموضوع أهمية الحفاظ على الحكم الديموقراطى فنحن من الدعاة لهذا الأمر وبتوجيهنا اللوم لحمدوك فاننا ندعوه الى اتباع الطرق العلمية الصحيحة ليخرج البلد من وهدتها ويفك الضائقة التى لحقت بالناس وان لا يعلق اماله على وعود سراب من الغرب الكاذب ولا العرب الذين لا استقلال لهم ولايملكون قرارهم وانما هم رهائن فى يد الإستكبار وادوات ينفذ بها سياساته ويصل بها الى اهدافه ، ولابد ان يعى حمدوك جيدا ان مايجعله ينجح هو تعويله على شعبه والا فعلى حكومته السلام .