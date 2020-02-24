اختفاء اليخت الرئاسي بعد بلاغ من زيرو فساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس منظومة زيرو فساد نادر العبيد إنهم دونوا (200) بلاغ في نيابة الفساد و(120) بلاغ في نيابة الثراء الحرام وكشف أن البلاغات اكتملت بيد أنها لم تمضي قدماً، مشيراً إلى بلاغ في وزير المالية الاسبق وفي شركة الصمغ العربي وضد ضابط كبير بالشرطة. وقال العبيد في مؤتمر صحافي بفندق إيواء بالخرطوم أنهم فتحوا بلاغ في محمد المأمون الذي صدر أمر قبض ضده في قضية قطارات ولاية الخرطوم وأضاف: (لم يتم القبض عليه حتى الآن). مشيراً إلى فتحهم لبلاغ في قضية اليخت الرئاسي وتحصلوا على قرار من النيابة بحجزه، لكن اليخت اختفى بعد قرار الحجز.

وكشف العبيد عن إفلات رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان بتدخل جهة سيادية بينما أطلق سراح رجل الاعمال اللبناني مالك شركة النيل الابيض للدباغة عمر الرفاعي في بلاغات دونتها زيرو فساد. وقال إنهم لن يتوقفوا عن فتح البلاغات مشيراً إلى انهم ليسوا ضد أحد بصورة شخصية وإنما يحاربون الفساد.

من جانبها قالت الأمين العام لمنظومة زيرو فساد خديجة زكريا إن مكاتب زيرو فساد بالولايات لم تتوقف عن فتح البلاغات، وأضافت: (كل يوم نكتشف خلايا فساد، والفساد استفحل خلال الـ(30) سنة الماضية.