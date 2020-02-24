مفاجأة من مدرب صقور الجديان الفرنسي فيلود تجاه أكرم الهادي سليم...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حصل لاعب وسط الهلال عبد الرؤوف عبد الرازق علي ثقة مدرب صقور الجديان الفرنسي فيلود هوبير الذي تابع مباراة الهلال والأمل عطبرة امس،الاول من داخل استاد الجوهرة الزرقاء برفقة مساعده خالد بخيت حيث أعجب مدرب صقور الجديان بأسلوب لعب عبد الرؤوف وأصبح ضمن خياراته لمباراة غانا.. وعلمت (سودانا فوق) انالفرنسي تشاد بمستوي حارس مرمى الأمل عطبرة أكرم الهادي سليم والذي أصبحت عودته لقياده منتخب صقور الجديان مؤكده. المادة السابقة مهاتير محمد يقدم استقالته لملك ماليزيا المقالة القادمة قرار جديد من (لوشي) تجاه قناة الهلال

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