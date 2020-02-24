قيادي اسلامي يبلغ لجنة تحقيق انقلاب 89 بفقدانه الذاكرة

رفض القيادي الإسلامي المعروف أحمد عبد الرحمن محمد التجاوب مع لجنة التحقيق التي تستجوب المسؤولين عن انقلاب 89 الذي أتى بالرئيس المعزول عمر البشير الى سدة الحكم ، بحجة “عدم تذكره للوقائع”

وأبلغ مصدر قانوني رفيع المستوى بحسب صحيفة آخر لحظة، أن عبد الرحمن مثل أمام لجنة التحقيق أمس لكنه أشار الى بلوغه مرحلة متقدمة من العمر وانه لا يتذكر أحداث الانقلاب وكيفية التخطيط له والمسؤولين عنه.

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وأوضح أن المعلومات الموجودة لدى لجنة التحقيق تؤكد فاعلية القيادي الإسلامي أحمد عبد الرحمن ومشاركته في اجتماعات التخطيط للاستيلاء على الحكم، ومع ذلك أنكر الرجل علمه بتلك التفاصيل.

وطبقا للمصدر فإن لجنة التحقيق استمعت الى شهادة بروفسير الطيب زين العابدين فيما يخص التحضير للانقلاب، ووصف ما أدلى به أمام اللجنة بأنها كانت “شهادة حق” سردت الوقائع وفق ما كان يعلمها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)