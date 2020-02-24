استقالات جديدة لـ(121) ضابطاً في الشرطة

تفجرت الأوضاع داخل الشرطة بصورة متسارعة حينما أقدم (121) ضابطاً برتبة نقيب من منسوبي الدفعة (36) جمارك فنيين على تقديم استقالاتهم احتجاجاً على حجبهم عن ترقية يرونها مستحقة شملت ترقية الدفعة (37) فنيين وهي أحدث منهم بعام كامل، وتسبب تواجد رئيس هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر خارج البلاد في تعطيل تسليم استقالاتهم له أمس “الأحد” توطئة لرفعها للمدير العام لقوات الشرطة.

وأفاد مصدر أن (121) ضابطاً من أصل (147) قدموا استقالاتهم مكتوبة وشكلوا لجنة من ستة ضباط مهمتهم تسليم الاستقالات لرئيس هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر غير أن تواجد الأخير خارج البلاد حال دون تسليمها، وأكد المصدر أن الضباط المستقيلين ينتظرون عودة رئيس الجمارك لتسليمه استقالاتهم فوراً.

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وذكر المصدر أن الدفعة (36) جامعيين تخرجت في مارس من العام 2006م، بينما تخرجت الدفعة (37) التي شملتها الترقية في مارس 2007، فضلاً عن تظلم سابق تقدمت به ذات الدفعة عندما حُجبت عنهم الترقية في العام 2016م، إلا أن الرد على تظلمهم جاء بأنهم دفعة أساسية وليس فنية (مهنية)، في وقت أكد فيه المصدر أن الدفعة تم تعيينها كدفعة مهنية حسب إعلان الجريدة والقرار رقم (37) الذي تلاه وزير الداخلية وقتها.

وكان المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول “عادل بشائر” بحسب صحيفة السوداني، قد رفض “الخميس” الماضي استلام استقالات (251) ضابط برتبة نقيب هم قوام الدفعة (57) بكلية علوم الشرطة والقانون، لذات السبب الذي دفع دفعة الجمارك لتقديم استقالاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)