التاريخ: 24-فبراير-2020
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أكدت قوي الحرية والتغيير دعمها ومساندتها لمنبر جوبا للسلام، باعتباره المنبر الذي تم التوافق عليه بين طرفي التفاوض لرعاية مفاوضات السلام.
وكشف الناطق الرسمي بأسم قوي الحرية والتغيير وجدي صالح بحسب صحيفة آخر لحظة، أمس كشف عن إتخاذ قرار من قبل قوي الحرية والتغيير المركزية بأرسال وفد كبير ينقسم الي قسمين وفد يلتحق بالتفاوض اليومي ووفد سياسي مهمته تيسير عملية التفاوض والإلتقاء بالحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وكذلك الإلتقاء بالجبهة الثورية لمناقشة كل القضايا.
وفي ذات السياق قال وجدي ان القائد عبد العزيز الحلو ليس لديه اي تحفظات فيما يتعلق بتعيين الولاة و تكوين المجلس التشريعي بأعتبار ان ما تفضي إليه المفاوضات من إتفاق هو الذي سيطبق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر التغيير: لا تحفظات لـ (الحلو) على تعيين الولاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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