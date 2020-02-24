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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الأحد، بتوفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين، بالإضافة إلى 10 آلاف فرصة عمل التي تم إعلانها سابقا في أغسطس/ آب 2018، وفتح مركز في الأردن لتسهيل العملية.
كما وجه أمير قطر بدعم صندوق التقاعد العسكري بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وركزت المباحثات، بين الجانبين، على العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد أمير قطر وملك الأردن على أهمية تفعيل اللجنة العليا القطرية الأردنية المشتركة، وعلى تعزيز التعاون المشترك وبالأخص في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والتعليم العالي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم قطر 2022.
واستقبل الملك عبدالله الثاني، الأمير تميم، في مطار الملكة علياء الدولي على رأس وفد من الأمراء والمسؤولين الأردنيين، وتأتي زيارة أمير قطر، في إطار جولته العربية، التي ستشمل كذلك تونس والجزائر بهدف تعزيز علاقات بلاده مع هذه الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من أمير قطر بشأن توفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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