الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية جنوب دمشق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مراسل سبوتنيك في العاصمة السورية، “إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى الآن لأهداف معادية جنوب دمشق”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مراسلها، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

وأضاف مراسل “سبوتنيك”، أن ” الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ معادية وتسقط عددا منها في سماء الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق”.

ونقل مراسل “سبوتنيك” عن سكان دمشق قولهم إنهم يعاينون في هذه الأثناء تساقط عدد من الصواريخ بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الصاروخية.

الهجمات الصاروخية المعادية على سوريا تتزامن مع تقدم كبير للجيش السوري، ليل اليوم، باتجاه معاقل جبهة النصرة والمسلحين الصينيين في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.

وأشار مراسل “سبوتنيك”، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجات متتالية ومستمرة من القصف الصاروخي في سماء جنوب العاصمة دمشق.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك”، أن الطائرات الإسرائيلية حاولت استهداف محيط العاصمة دمشق بعدد من الصواريخ، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظمها.

وأضاف المصدر الأمني، “العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي المحتلة في الجولان”. مشيرا إلى أن ” العدوان تم على موجتين متتاليتين من الصواريخ”.

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية في سماء الريف الجنوبي لدمشق.

مصدر أمني أكد لـ “سبوتنيك”، “أن الصواريخ الاسرئيلية استهدفت القطاع الجنوبي والشرقي من محيط العاصمة دمشق والمواقع المستهدفة تابعة للجيش السوري نقوم حاليا بتقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان”.