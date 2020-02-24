(60) بلاغ ضد نافذين بالدولة في أحداث الجنينة

كشفت اللجنة العليا لادارة ازمة غرب دارفور عن تدوين بلاغات ضد نافذين بالدولة، وجماعات من الدعم السريع وآخرين من اللجنة الأمنية.

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وبررت ذلك انها ساهمت عن طريق الإهمال في الاعتداء على النازحين بمعسكر كريندنق، وأكد عضو عضو اللجنة أحمد اسحاق خلال منبر بسونا أمس، ان المتضررين يتواجدون في “36” مجمعاً، ووصف اوضاع الاطفال والنساء وجميع من بالمعسكر بالمأساوية، ومن جهته قال عضو اللجنة القانونية عبد الحميد عبد الله بحسب صحيفة آخر لحظة انه تم فتح اكثر من “60” من قتل عمد ونهب، وقطع انهم بصدد اتخاذ اجراءات في مواجهة هذه المخالفات وتمسك بمحاسبة الجناة وتقديمهم الى المحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)