العثور على جثة ابنة مسؤول في ظروف غامضة

التاريخ: 24-فبراير-2020
فى :حوادث
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تم العثور على جثة فتاة بالنيل وذلك في ظروف غامضة.
وعلمت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الفتاة هي كريمة مسؤول بدرجة “وزير دولة” اختفت منذ يومين من منزل ذويها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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