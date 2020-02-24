العثور على جثة ابنة مسؤول في ظروف غامضة

التاريخ: 24-فبراير-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements تم العثور على جثة فتاة بالنيل وذلك في ظروف غامضة. وعلمت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الفتاة هي كريمة مسؤول بدرجة “وزير دولة” اختفت منذ يومين من منزل ذويها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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