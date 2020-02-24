حظيت وفاة “عبير ابو شيبة” إبنة الإعلامى مراسل تلفزيون السودان بدولة قطر الأستاذ “عبد الرحمن أبو شيبة” وزوجة الفنان السوداني الشهير طه سليمان، يوم الجمعة الماضية، بمستشفى في الخرطوم بإهتمام واسع على صفحات التواصل الإجتماعي. وتداول مستخدمو فيسبوك يوم الأحد بحسب متابعة أخبار الخليج 365 صور تظهر الفنان طه سليمان في عزاء الفقيدة عبير تظهره وهو يحمل طفلته بجوار والد الفقيدة عبير “نسيبه” الأستاذ عبد الرحمن أبو شيبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)



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كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرا تلاحق طه سليمان في عزاء عبير ابو شيبة وصور له يحمل طفلته بجوار نسيبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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