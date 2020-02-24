السوداني “رأفت عبد الحميد” مؤذن المسجد الكبير بلندن يتعرض لحادث طعن أثناء صلاة العصر

تعرض السوداني (رأفت عبد الحميد مقلد) مؤذن المسجد الكبير بلندن لحادث طعن يوم الخميس الماضي 20/2/2020 أثناء أداء صلاة العصر داخل المسجد.

واطمأن السفير محمد عبد الله إدريس سفير السودان ببريطانيا على صحة المواطن السوداني رأفت عبد الحميد مقلد (يحمل جنسية بريطانية أيضاً) وهو مؤذن المسجد الكبير بلندن والذي تعرض لحادث طعن يوم الخميس الماضي 20/2/2020 أثناء أداء صلاة العصر داخل المسجد.

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جاء ذلك في إطار جهود البعثة التي تهدف للإحاطة بأحوال الجالية السودانية فى المملكة المتحدة ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم وقضاياهم ، حيث قام السفير محمد عبد الله إدريس؛ يرافقه كلٌ من نائب رئيس البعثة الوزير المفوض محمد حسين إدريس والقنصل المستشار خالد محمد علي ، بزيارة إلى المركز الإسلامي فى لندن مساء السبت ، وقد اطمأن الوفد على استقرار حالته الصحية والمعنوية .

وبحسب وكالة السودان للأنباء، شكر السفير إدارة المركز والمصلين خلال كلمته عقب صلاة المغرب بالمسجد ، وكذلك السلطات البريطانية المعنية على الاهتمام والدعم الذي قدموه لمقلد، حيث نالت القضية اهتمام السلطات وشغلت كل الأوساط المجتمعية ، الإسلامية منها بخاصة ، والأوساط الإعلامية والبرلمانية ، مما ساهم فى تخفيف وطأة الحادثة على مقلد.

وطمأنت السفارة الجميع بأن الحالة الصحية لمقلد مستقرة وتتوفر له الرعاية المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)