الحكم بإعدام المدانين بقتل مهندسي بترول رمياً بالرصاص في حقل بليلة

التاريخ: 23-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على متهمين اثنين أدانتهما بتهمة الحرابة والقتل العمد لقتلهما مهندسي بترول يتبعان لشركة إنرجي رمياً بالرصاص ونهب أغراضهما أثناء عملهما في حقل بليلة للبترول بولاية غرب كردفان.

وبحسب اليوم التالي أصدرت المحكمة منطوق حكمها بعد إدانة المتهمين وتخيير أولياء الدم الذين أصروا على القصاص ورفضوا القبول بالدية أو العفو عن المدانين. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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