عاجل.. مصر تعلق بشأن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بجنوب السودان

وزير الخارجية المصري

رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان، وذلك بين كل من رئيس جنوب السودان "سالفاكير ميارديت" وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح المعارضة "رياك مشار" الذي قام بحلف اليمين الدستورية كنائب أول للرئيس أمس 22 فبراير الجاري.



وأعرب البيان عن أمل مصر في أن تولد هذه الخطوة الدفعة اللازمة لجهود تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام المُنَشِط بما يحقق السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، مؤكداً على حرص مصر نحو تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان الشقيقة. كما أعرب البيان عن مواصلة مصر العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

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