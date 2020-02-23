تعرّف على أسعار المحاصيل بسوق محصولات الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بلغت أسعار المحاصيل بسوق الأبيض بولاية شمال كردفان اليوم على النحو الآتى: قنطار الصمغ هشاب ٧٢١٠ جنيها وقنطار السمسم الأبيض 4000 جنيه والسمسم الأحمر ٣٩٠٥ جنيه، بيما بلغ سعر الفول الخام ٢٣٠٠جنيه للقنطار، وسعر قنطار الكركدي 2100جنيه، فيما بلغ سعر الفول المقشور ٦٨٠٠٠ للطن.

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